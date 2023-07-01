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19:28, 1 июля 2023Бывший СССР

Минобороны Украины отстранило чиновника через три дня после назначения

Минобороны Украины отстранило чиновника из-за участия в российских телепередачах

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министерство обороны Украины отстранило от должности врио директора департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова. Об этом ведомство сообщило на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Решение об отстранении Рыгованова Минобороны приняло всего через три дня после назначения чиновника на должность. «Отстранение произошло сразу после появления противоречивого рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов», — говорится в тексте.

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Поводом для решения послужили сообщения в украинских СМИ об участии Рыгованова в эфире телепередач, выходивших на российском телевидении.

Ранее украинскую журналистку Елену Бойко осудили на два года тюрьмы после выступлений на российском телевидении. Суд счел ее виновной в сепаратизме за призывы вернуть границы 1939 года.

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    Алиса Дмитриева
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