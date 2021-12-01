Украинскую журналистку Елену Бойко осудили на два года тюрьмы. Львовский суд счел женщину виновной в сепаратизме за призывы вернуть границы 1939 года. Информацию передает Zaxid.net.

Работавшая во Львове Бойко в 2015 году, после смены власти в Киеве, уехала в Москву и называла себя «львовской журналисткой в изгнании». В российской столице она выступала на телевидении в качестве эксперта по Украине. Однако в декабре 2018 года московский суд признал журналистку виновной в нарушении правил пребывания в России. Ее оштрафовали и депортировали на территорию Украины. В январе 2019-го она была арестована в Харькове. Перед этим Бойко провела несколько часов на нейтральной территории, пытаясь попросить политического убежища в другой стране, однако ее отправили на Украину.

Согласно материалам дела, Бойко в телевизионных передачах призывала восстановить границы Украины по состоянию на 1939 год — то есть на тот момент, когда западные территории Украинской ССР принадлежали Польше, Венгрии и Словакии, а Крым входил в состав РСФСР. Слова журналистки квалифицировали как посягательство на территориальную целостность Украины.

Однако в колонию Бойко не отправят — она уже просидела в СИЗО 412 дней, а потому считается отбывшей срок наказания. На Украине один день в предварительном заключении исчисляется как два дня лишения свободы.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский предрек Польше повторение событий 1939 года. По мнению депутата, Варшава стала жертвой мигрантов из-за своей поддержки западных стран так же, как в 1939 году стала жертвой вермахта из-за поддержки Германии в войне с Чехословакией.