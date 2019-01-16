Выдворенную из Россию зачинщицу драк на ТВ арестовали в Харькове

Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко), выдворенная из России за нарушение правил пребывания в стране, арестована в Харькове. Об этом сообщает «Интерфакс».

По утверждению источника агентства, российские приставы передали Бойко украинским пограничникам на пункте пропуска «Нехотеевка». Журналистка несколько часов пробыла на нейтральной территории, прося предоставить ей политическое убежище, но ее «вытолкали» на территорию Украины.

Адвокат Бойко Галина Перфильева подтвердила, что ее подзащитная была взята под стражу в рамках возбужденного против нее на родине уголовного дела. В настоящее время Бойко уже арестована харьковским судом и ждет транспортировки во Львов, где встретится с представителями СБУ.

Украинские власти подозревают Бойко в государственной измене, а также покушении на территориальную целостность страны.

Бойко — частая участница российских политических ток-шоу на федеральных каналах, где делала неоднозначные заявления. Среди прочего, во время программы «На самом деле» на Первом канале она предположила, что вместо депутата Дениса Вороненкова на Украине был убит его двойник, а сам политик скрылся от кредиторов. До этого она ввязалась в драку в студии программы «Место встречи» на НТВ.

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