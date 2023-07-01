Рамочное соглашение по обеспечению безопасности Украины назвали почти готовым

F.A.S.: проект рамочного соглашения по обеспечению безопасности Украины почти готов

США, Германия, Франция и Великобритания почти завершили подготовку проекта рамочного соглашения с Украиной по обеспечению ее безопасности. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что к обсуждению проекта договора вскоре должны присоединиться страны «Большой семерки» (G7) и Европейского союза. Предполагается, что каждое государство подпишет с Киевом отдельный документ, где будет указано, на какую помощь может рассчитывать бывшая советская республика. По информации издания, советники президента Украины Владимира Зеленского настояли на получении гарантий до саммита НАТО, запланированного на апрель 2024 года.

Помощь Украине будет заключаться, в частности, в поставках оружия, финансировании, подготовке солдат и поддержке украинской оборонной промышленности. Соглашение призвано «стать мостом» на пути Украины в НАТО. При этом, по данным F.A.S., Германия хочет предложить Украине «израильскую модель» обеспечения гарантий безопасности, выступая против «юридически обязывающего» договора.

О том, что гарантии безопасности для Украины будут представлены в форме двухсторонних соглашений о помощи с главными членами НАТО, ранее писала газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники ЕС. Договоры с Францией, ФРГ, Великобританией и США будут касаться долгосрочного финансирования, военных поставок, обучения солдат и передачи разведданных.