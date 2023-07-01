В Совфеде прокомментировали недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки

Сенатор Пушков прокомментировал недопуск Зеленского на саммит ЕС и стран Латинской Америки

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал недопуск украинского президента Владимира Зеленского на предстоящий саммит Евросоюза (ЕС) и стран Латинской Америки.

Он процитировал издание U.S. News, сообщившее о стремлении Киева повлиять на Латинскую Америку через председательство Испании в Совете ЕС. «Однако первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС-ЛатАмерика», — отметил Пушков. По словам сенатора, позиция Глобального Юга по конфликту на Украине отличается от той, которой придерживаются западные страны.

Ранее Зеленский рассказал, что получил приглашение от главы правительства Испании Педро Санчеса, но некоторые лидеры государств Латинской Америки его заблокировали. Он также уточнил, что надеется использовать председательство Мадрида в Совете ЕС для того, чтобы заручиться поддержкой Латинской Америки.