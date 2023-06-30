Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:16, 30 июня 2023Бывший СССР

Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС и стран Латинской Америки

Зеленский заявил о блокировке его приглашения на саммит ЕС и стран Латинской Америки

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ряд лидеров стран Латинской Америки выступили против участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом сообщил украинский лидер, его слова приводит U.S. News.

Зеленский рассказал, что получил приглашение от главы правительства Испании Педро Санчеса, однако некоторые лидеры государств Латинской Америки его заблокировали.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Принудительное лечение у сексологов, падение ставок по микрозаймам и сахарный акциз. Что изменится в России с 1 июля?

    Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинут Румынию

    Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС и стран Латинской Америки

    УЕФА разрешил «Барселоне» выступать в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024

    Лавров оценил вероятность разрешения конфликта на Украине переговорами

    Лавров оценил вероятность ядерного конфликта между Россией и странами Запада

    Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа

    Лавров оценил предложение мира на Украине в обмен на территории

    Стало известно о поддержке ЕС налога на сверхприбыль от российских активов

    Стало известно о звонке Нарышкину от главы ЦРУ после начала мятежа Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости