Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС и стран Латинской Америки

Зеленский заявил о блокировке его приглашения на саммит ЕС и стран Латинской Америки

Ряд лидеров стран Латинской Америки выступили против участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом сообщил украинский лидер, его слова приводит U.S. News.

Зеленский рассказал, что получил приглашение от главы правительства Испании Педро Санчеса, однако некоторые лидеры государств Латинской Америки его заблокировали.