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14:47, 1 июля 2023Экономика

Американские компании предупредили о риске работы в Китае

Разведка США: американские компании рискуют при работе в Китае из-за нового закона

Фото: Aly Song / Reuters

Американские компании рискуют при работе в Китае из-за изменений в местном законе о контрразведке, которые сделали понятие «шпионаж» более расширенным. Об этом бизнес предупредила разведка США, пишет Bloomberg.

Новый китайский закон вступил в силу 1 июля. В выпущенном американской разведкой бюллетене сказано, что поправки могут создать юридические риски или неопределенность для компаний, ведущих бизнес в стране. Теперь любые документы, данные, материалы или предметы можно считать относящимися к закону из-за его «двусмысленностей».

Теперь к понятию «шпионаж» в Китае относятся кибератаки на ресурсы государственных органов. После принятия поправок также увеличилось число объектов шпионажа, в список которых вошли все документы, данные, материалы и статьи, касающиеся национальной безопасности и интересов страны и подлежащие защите.

В марте стало известно об опасениях Вашингтона, что Пекин может использовать для шпионажа портовые краны, экспортируемые в США. Сообщалось, что техника якобы снабжена сенсорами, которые способны отслеживать происхождение контейнеров с грузами.

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    Александра Качан
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