В Китае ответили на утверждения США о шпионаже с помощью портовых кранов

МИД КНР: заявления о шпионаже страны с помощью портовых кранов вводят людей в заблуждение

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что утверждения об использовании страной гигантских портовых кранов для шпионажа в США вводят людей в заблуждение. Ее слова приводит Guancha.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило об опасениях Вашингтона, что Пекин может использовать для шпионажа портовые краны, экспортируемые в США. Отмечалось, что техника якобы снабжена сенсорами, которые способны отслеживать происхождение контейнеров с грузами.

«Соответствующие утверждения являются ложными и вводят американский народ в заблуждение», — ответила на эти слова китайский дипломат.

3 марта Мао Нин заявила, что США, которые на данный момент являются главной ядерной угрозой, пытаются переложить этот статус на Китай и используют предлог о китайской угрозе для расширения своего военного арсенала.