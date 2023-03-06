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11:45, 6 марта 2023Мир

В Китае ответили на утверждения США о шпионаже с помощью портовых кранов

МИД КНР: заявления о шпионаже страны с помощью портовых кранов вводят людей в заблуждение

Фото: Carla Carniel / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что утверждения об использовании страной гигантских портовых кранов для шпионажа в США вводят людей в заблуждение. Ее слова приводит Guancha.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило об опасениях Вашингтона, что Пекин может использовать для шпионажа портовые краны, экспортируемые в США. Отмечалось, что техника якобы снабжена сенсорами, которые способны отслеживать происхождение контейнеров с грузами.

«Соответствующие утверждения являются ложными и вводят американский народ в заблуждение», — ответила на эти слова китайский дипломат.

3 марта Мао Нин заявила, что США, которые на данный момент являются главной ядерной угрозой, пытаются переложить этот статус на Китай и используют предлог о китайской угрозе для расширения своего военного арсенала.

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Варвара Кошечкина
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