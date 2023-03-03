В Китае назвали США главной ядерной угрозой для свободного мира

В МИД КНР заявили, что США пытаются переложить на Китай статус главной ядерной угрозы

США, которые на данный момент являются главной ядерной угрозой, пытаются переложить этот статус на Китай и используют предлог о китайской угрозе для расширения своего военного арсенала. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«США снова и снова раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии», — обозначила представитель.

Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию по кибербезопасности, в которой Вашингтон признал главной угрозой национальным интересам США Китай, который «стремится изменить действующий международный порядок». Отмечается, что Пекин также «стремится к статусу самого передового стратегического конкурента» США.