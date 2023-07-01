Сербская оппозиция пригрозила властям новой блокадой трасс

Оппозиция Сербии пригрозила властям новой блокадой трасс в разгар турсезона

Лидеры сербской оппозиции, которые 30 июня заблокировали участки международной автотрассы под Белградом и в городе Нови-Сад, пригрозили властям страны новыми блокадами дорог в разгар туристического сезона. Об этом заявил один из организаторов протеста Александр Йованович Чута в эфире телеканала N1.

Международная автомагистраль из Будапешта в Салоники летом служит сербам для семейных поездок на отдых в Грецию, а также для транзита граждан других стран.

Чута отметил, что оппозиционеры не откажутся от протестов и блокады дорог в предстоящем периоде, и извинился перед гражданами Сербии за пробки.

«Он [президент Александр Вучич] игнорирует нас все время, хорошо, это его метод. Посмотрим каково ему будет, когда остановим движение на час в разгар туристического сезона», — сказал он.

Ранее призывавшего к санкциям против России сербского министра экономики Раде Басту отправили в отставку.

