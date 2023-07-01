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22:30, 1 июля 2023Бывший СССР

Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего

Зеленский обсудил защиту Ровенской АЭС на заседании ставки верховного главнокомандующего

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции (АЭС). Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались такие вопросы, как защита станции и обстановка на границе с Белоруссией. «Сегодня ставка выездная. Собрались на Ровенской [атомной электростанции] АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции», — говорится в сообщении.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего ВСУ будут обсуждаться возможные угрозы от присутствия частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории Белоруссии.

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    Марина Совина
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