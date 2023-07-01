Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего

Зеленский обсудил защиту Ровенской АЭС на заседании ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции (АЭС). Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались такие вопросы, как защита станции и обстановка на границе с Белоруссией. «Сегодня ставка выездная. Собрались на Ровенской [атомной электростанции] АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции», — говорится в сообщении.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего ВСУ будут обсуждаться возможные угрозы от присутствия частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории Белоруссии.

