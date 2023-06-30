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15:52, 30 июня 2023Бывший СССР

На Украине обсудят угрозы от присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Секретарь СНБО Данилов: на Украине обсудят угрозы от присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обсуждаться возможные угрозы от присутствия частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории Белоруссии. Об этом сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

«Давайте посмотрим, где вагнеровцы окажутся, каково будет их количество, какие будут угрозы. Это непростые люди. Есть понимание, что если количество вагнеровцев, а именно 8-8,5 тысячи, окажется непосредственно в Беларуси… Сейчас такого количества там нет. Посмотрим, чем они будут там заниматься», — заявил он, отметив, что в Киеве будут «очень внимательно за этим вопросом наблюдать».

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины не подтвердила строительство лагерей ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. До этого издание «Верстка» (признано Минюстом РФ иностранным агентом) заявляло, что в Могилевской области республики, в 200 километрах от украинской границы, начали создавать лагеря для бойцов «Вагнера».

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    Георгий Нестеров
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