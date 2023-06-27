Украина не подтвердила строительство лагерей «Вагнера» в Белоруссии

Госпогранслужба Украины не подтвердила строительство лагерей «Вагнера» в Белоруссии

Украина не подтверждает строительство лагерей частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории Белоруссии, сообщается в Telegram-канале Госпогранслужбы республики.

«На данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время, исключать этого нельзя», — сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко, подчеркнув, что за ситуацией в Белоруссии следит разведка, включая Госпогранслужбы.

Ранее издание «Верстка» (признано Минюстом РФ иностранным агентом) сообщило, что в Белоруссии начали создавать лагеря, в которых расположатся бойцы ЧВК «Вагнер». Отмечалось, что строительство проходит в Могилевской области, в 200 километрах от границы с Украиной, однако таких лагерей будет несколько.

26 июня основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заметили в трехзвездочном отеле Green City на окраине Минска. В самой гостинице при этом не смогли подтвердить, что Пригожин остановился у них, сославшись на конфиденциальность информации о постояльцах.