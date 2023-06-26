Стало известно о создании лагерей для ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

«Верстка»: в Белоруссии начали создавать лагеря для расположения бойцов ЧВК «Вагнер»

В Белоруссии начали создавать лагеря, в которых расположатся бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает издание «Верстка» (признано Минюстом РФ иностранным агентом).

По информации издания, строительство происходит в Могилевской области страны, в двухсот километров от границы с Украиной, однако таких лагерей будет несколько.

По словам источника, лагерь в городе Осиповичи займет 24 тысячи квадратных метров и будет рассчитан на восемь тысяч бойцов.