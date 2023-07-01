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11:10, 1 июля 2023Россия

Володин заявил о непоправимом ущербе суверенитету Украины от действий Зеленского

Спикер Госдумы Володин: Зеленский нанес суверенитету Украины непоправимый ущерб

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Действия президента Украины Владимира Зеленского нанесли суверенитету бывшей советской республики непоправимый ущерб. Об этом в субботу, 1 июля, в своем Telegram-канале написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб», — указал он.

Он напомнил, что на Украине сделали героев из нацистских преступников Степана Бандеры и Романа Шухевича, а также подменили День Победы «днем Европы». По словам Володина, «это подлый поступок по отношению к памяти дедов и прадедов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма».

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    Игорь Дмитров
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