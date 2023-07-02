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14:41, 2 июля 2023Россия

Пробка перед въездом на Крымский мост снова увеличилась

Минтранс сообщил, что пробка на Крымском мосту со стороны Кубани увеличилась до 8 км

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Автомобильная пробка, образовавшаяся перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, снова увеличилась. Об этом в Telegram сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Согласно его информации, по состоянию на 14:00 (мск) очередь из машин достигла восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов. При этом в обратном направлении образовался 200-метровый дорожный затор.

Ранее стало известно, что у моста через Керченский пролив было увеличено количество постов досмотра. Часть работников перераспределили с крымской стороны на краснодарскую. Утверждалось, что при постоянно прибывающем транспорте рост очереди остановили.

Многокилометровая автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля из-за начала туристического сезона и значительного числа желающих попасть на полуостров. Большое количество машин скопилось из-за усиления досмотра при въезде на переправу. Очередь достигала девяти километров.

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    Варвара Кошечкина
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