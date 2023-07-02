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12:15, 2 июля 2023Среда обитания

Количество постов досмотра у Крымского моста увеличили

Региональный Минтранс сообщил об увеличении количества постов досмотра у Крымского моста

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Количество постов досмотра было увеличено у Крымского моста. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального Минтранса.

В ведомстве полуострова уточнили, что часть работников перераспределили с Крымской стороны на Краснодарскую, где время ожидания в пробке составляет пять часов.

При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ, подчеркнули в крымском Минтрансе.

До этого министр транспорта республики Николай Лукашенко рассказал, что на мосту через Керченский пролив со стороны полуострова полностью устранили очередь из автомобилей. По состоянию на 06:00 воскресенья, 2 июля, очереди в сторону Краснодарского края не было.

Многокилометровая автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля из-за начала туристического сезона и значительного числа желающих попасть на полуостров. Большое количество машин скопилось из-за усиления досмотра при въезде на переправу. Очередь достигала девяти километров.

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    Анна Щербакова
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