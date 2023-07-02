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07:51, 2 июля 2023Россия

Пробку на Крымском мосту со стороны полуострова устранили

Глава Минтранса Крыма: на Крымском мосту со стороны полуострова полностью устранили пробку
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: кAlexey Pavlishak / Reuters

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что на Крымском мосту со стороны полуострова полностью устранили очередь из автомобилей. Об этом он написал в своем Telegtam-канале.

По состоянию на 06:00 очереди в сторону Краснодарского края нет. «Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 06:00 пробка до 3 километров, время ожидания до 1,5 часов», — добавил Лукашенко.

Многокилометровая автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля из-за большого числа желающих попасть на полуостров. По словам Лукашенко, большое количество машин скопилось из-за усиления досмотра при въезде на переправу. К 17 часам очередь достигла 9 километров. В ночь на 2 июля очередь автомобилей на Крымский мост начала сокращаться.

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    Марина Совина
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