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00:51, 2 июля 2023Россия

Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться

Глава Минтранса Крыма: ожидание в пробке у Крымского моста сократилось до 3 часов

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь автомобилей на Крымский мост начала сокращаться. Об этом он написал в своем Telegtam-канале.

Он отметил, что по состоянию на 00:00 пробка cо стороны Кранодарского края составляет пять километров, в время ожидания — три часа. В то же время со стороны полуострова очередь составляет 300 метров, а время ожидания — 20 минут, добавил глава Минтранса.

До этого в связи с большим ожиданием в очереди на въезд в Крым со стороны Краснодарского края организована выдача питьевой воды.

Ранее застрявшие в пробке на Крымском мосту россияне рассказали о ситуации. Многокилометровая автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля из-за большого числа желающих попасть на полуостров. По словам Лукашенко, большое количество машин скопилось из-за усиления досмотра при въезде на переправу. К 17 часам очередь достигла 9 километров.

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    Марина Совина
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