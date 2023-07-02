Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться

Глава Минтранса Крыма: ожидание в пробке у Крымского моста сократилось до 3 часов

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь автомобилей на Крымский мост начала сокращаться. Об этом он написал в своем Telegtam-канале.

Он отметил, что по состоянию на 00:00 пробка cо стороны Кранодарского края составляет пять километров, в время ожидания — три часа. В то же время со стороны полуострова очередь составляет 300 метров, а время ожидания — 20 минут, добавил глава Минтранса.

До этого в связи с большим ожиданием в очереди на въезд в Крым со стороны Краснодарского края организована выдача питьевой воды.

Ранее застрявшие в пробке на Крымском мосту россияне рассказали о ситуации. Многокилометровая автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась 1 июля из-за большого числа желающих попасть на полуостров. По словам Лукашенко, большое количество машин скопилось из-за усиления досмотра при въезде на переправу. К 17 часам очередь достигла 9 километров.