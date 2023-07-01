Застрявшие в пробке на Крымском мосту россияне рассказали о ситуации

Застрявшие в пробке на Крымском мосту россияне объяснили затор началом отпусков

Многокилометровая автомобильная пробка на Крымском мосту образовалась из-за большого числа желающих попасть на полуостров. Об этом «Ленте.ру» рассказали россияне, которые оказались в заторе по пути в регион. Застрявшие в дороге водители описали ситуацию к вечеру субботы, 1 июля.

«[Образовалась] пробка перед мостом на осмотр машин. Все тихо и мирно, ездит ГИБДД, смотрят за порядком. Приехала машина, и какие-то добрые люди ходят и раздают воду», — рассказал водитель Виталий.

По словам мужчины, за полтора часа его автомобиль проехал всего 3,5 километра. После 17:00 очередь стала двигаться быстрее — за 10 минут удалось проехать почти полкилометра. Он также объяснил, что многие из тех, кто оказался в пробке, едут в отпуск, поскольку начался высокий сезон.

На данный момент ещё до моста не доехали. Людям ходят раздают воду. Говорят, что в эти выходные количество желающих попасть в Крым увеличилось в несколько раз Антон россиянин, который застрял в пробке на Крымском мосту

Россиянин Антон провел в пробке 3,5 часа. Он рассказал, что автомобили начали двигаться после того, как стали перекрывать правую полосу движения. «Недобросовестные водители вклинивались в общий поток, другие водители быстро подхватили эту идею, и пробка медленно, но верно начала двигаться. Пропускали только военных и спецслужбы», — пояснил он.

К вечеру 1 июля пробка на Крымском мосту со стороны Кубани растянулась на девять километров. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что большое количество машин скопилось из-за усиления досмотра при въезде на переправу. Росавтодор объяснил затруднение движения началом туристического сезона.