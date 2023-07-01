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16:59, 1 июля 2023Россия

Пробка перед въездом на Крымский мост выросла до девяти километров

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 9 км

Фото: страница «Оперативный штаб - Краснодарский край» во «Вконтакте»

Автомобильная пробка перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани выросла. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там отметили, что со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Очередь из автомобилей, по данным местных властей, составляет около девяти километров. «Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района», — говорится в сообщении.

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В кубанском штабе попросили водителей учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок в Крым и напомнили, что скорость прохождения досмотра на мосту через Керченский пролив зависит от количества провозимых вещей.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка длиной в пять километров. Росавтодор объяснил затрудненное движение началом туристического сезона.

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    Екатерина Улитина
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