Рогов оценил предложение Зеленского о возврате к границам 1991 года

Рогов: возврат Украины к границам 1991 года означает пребывание в одном государстве с РФ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов приравнял возврат Украины к границам 1991 года к пребыванию в одном государстве с РФ. Таким образом он оценил инициативу президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с ТАСС.

По мнению Рогова, предложение украинского лидера о дипломатическом урегулировании может обсуждаться именно в таком контексте. «Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Украинский лидер уверен, что не может быть мира за счет территориальных компромиссов. В состав Украины после распада СССР в 1991 году входил Крымский полуостров, который вошел в состав России в 2014 году. Помимо этого, частью республики были Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.