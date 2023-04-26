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18:25, 26 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский высказался о целостности Украины после разговора с Си Цзиньпином

Зеленский заявил о невозможности достичь мира за счет территориальных компромиссов

Фото: Reuters

Территориальную целостность Украины необходимо восстановить в границах 1991 года, заявил президент республики Владимир Зеленский. На эту тему он высказался в Telegram после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава страны указал, что украинский народ хочет мира, однако мир должен быть справедливым и основываться на принципах международного права с соблюдением Устава ООН. «Не может быть мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал Зеленский.

Он также добавил, что в ходе конфликта с Россией республика борется за свое будущее и реализует право на самооборону.

26 апреля Зеленский поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином. В китайском МИД уточнили, что разговор был инициирован украинской стороной.

Одной из тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, в мирных планах Киева и Пекина были найдены точки пересечения.

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Варвара Кошечкина
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