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18:23, 26 апреля 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли детали переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь Зеленского: мирные планы Пекина и Киева нашли точки соприкосновения
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров раскрыл детали переговоров украинского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, мирные планы Пекина и Киева нашли точки соприкосновения, передает «РБК-Украина».

Никифоров отметил, что важен был сам факт переговоров между лидерами стран, так как они возобновили диалог между государствами и могут ознаменовать развитие украинско-китайских отношений. Он подчеркнул, что Украина позитивно настроена на диалог с Китаем.

Одной из тем обсуждения стали мирные инициативы, по словам пресс-секретаря, лидер КНР лично представил китайский мирный план Зеленскому. «Президент Украины рассказал о своей формуле мира, которая является для нас приоритетной. Приятно, что есть некоторые моменты, такие точки пересечения», — сказал Никифоров.

В частности, взгляды Киева и Пекина, отметил он, совпадают в вопросе неприменения ядерного оружия. Кроме того, китайская сторона согласилась, что ядерные объекты нельзя брать «в заложники».

26 апреля стало известно о телефонном разговоре между Зеленским и Си Цзиньпином. Звонок состоялся по инициативе украинской стороны.

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Алевтина Запольская
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