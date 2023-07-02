Будущий посол Германии назвал стороны центрального конфликта XXI века

Будущий посол ФРГ в Москве: центральный конфликт XXI века развертнетс между США и Китаем

Центральной конфликт XXI века развернется между США и Китаем. Такое мнение высказал будущий посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф в интервью газете Welt am Sonntag.

Он также отметил, что Европе, в том числе Германии, следует понимать, на чьей стороне она будет в случае конфликта Пекина и Вашингтона. «Нам как европейцам нужно будет сплотиться и занять сторону нашего демократического партнера. Защита свободы для меня как либерала имеет центральное значение. В нынешней военной обстановке мы видим, как важно трансатлантическое сотрудничество», — сказал дипломат.

При этом Ламбсдорф указал, что в ряде критически важных сферах Германия «отчасти слишком зависит» от Китая до такой степени, что это может способствовать появлению у Пекина возможности шантажировать Берлин. В качестве примера дипломат привел закупки сырья, начальных продуктов и рынок сбыта продукции некоторых фирм.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не требуют у других стран выбирать между Вашингтоном и Пекином, однако предлагают более привлекательное сотрудничество. По его словам, Соединенные Штаты могут дать «искру движению к вершине» другим государствам.