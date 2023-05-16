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22:36, 16 мая 2023Мир

США назвали себя привлекательнее Китая

Блинкен назвал предложения США для других стран более привлекательными, чем у Китая

Фото: Globallookpress.com

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не требуют у других стран выбирать между Вашингтоном и Пекином, однако предлагают более привлекательное сотрудничество. Слова политика приводит РИА Новости.

На слушаниях в Конгрессе Блинкен сказал, что США могут дать «искру движению к вершине» другим государствам. «Мы не требуем, чтобы другие страны выбирали между нами и Китаем, но мы предлагаем более привлекательный выбор», — обратился он к членам Конгресса.

Также Блинкен на слушаниях в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к холодной войне с Китаем. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не может диктовать Пекину, как действовать. Однако, по мнению Блинкена, США могут продвигать свое видение и конкурировать.

Ранее посол США в КНР Николас Бернс сообщил, что Соединенные Штаты готовы к разговору с Китаем. «Нам нужны более эффективные каналы [связи] между двумя правительствами, более глубокие каналы», — отметил дипломат.

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Екатерина Подвигина
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