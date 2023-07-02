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13:49, 2 июля 2023Бывший СССР

На Украине назвали число желающих добровольно служить в ВСУ

Военком заявил, что на Украине только 20 процентов военнообязанных добровольно идут в ВСУ
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Libkos / AP

Только 20 процентов от необходимого количества военнообязанных добровольно идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое число назвал глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК) полковник Александр Тищенко, передает «24 канал».

По словам Тищенко, половина желающих служить, которые приходят в военкоматы, — это контрактники. Он уверен, что если не будет облав и розыскных мероприятий в отношении военнообязанных, то «мобилизация может оказаться под угрозой». Главный приоритет ТЦК, отметил военком, — обеспечение обороноспособности Украины.

В конце июня стало известно об ужесточении мобилизации на Украине. Ранее от нее были освобождены люди, у которых на попечении находились родственники-инвалиды первой или второй группы. Теперь же они не будут мобилизованы лишь в том случае, если у этого родственника нет других близких, которые могли бы о нем позаботиться.

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    Алевтина Запольская
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