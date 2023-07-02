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21:57, 2 июля 2023Экономика

Раскрыты последствия использования доллара как оружия

Глава НБР Руссефф: использование доллара и санкций как оружия создало атмосферу недоверия
Дилма Руссефф

Дилма Руссефф. Фото: Aly Song / Reuters

Президент созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР), экс-президент Бразилии Дилма Руссефф предположила, к чему приведет использование доллара как оружия. Ее слова приводит ТАСС.

На XI Форуме глобального мира в Пекине Руссефф раскрыла последствия использования доллара и санкций как оружия и подчеркнула, что это привело к повышению цен на продукты питания и энергоносители. Кроме того, это разрушило цепочки поставок.

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«Блокирование доступа суверенных государств к их собственным международным резервам и другие практики, основанные на неприемлемом понятии экстерриториальности юрисдикции, создали атмосферу недоверия к безопасности хранения активов в западных финансовых учреждениях», — отметила глава НБР.

Руссефф добавила, что ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация показали, что они не способны «обратить вспять тенденции геоэкономической фрагментации и растущей социальной уязвимости». Подобные проблемы возможно решить только через международное сотрудничество, заключила она.

Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил о превращении доллара в оружие. По его мнению, Запад в руководстве МВФ стремится обходить эту проблему.

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    Марина Совина
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