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07:46, 2 июля 2023Экономика

Глава ЦРУ назвал глупостью разделение экономик США и Китая

Глава ЦРУ Бернс заявил, что экономики США и Китая глубоко зависят друг от друга
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Pool / Reuters

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что экономики Соединенных Штатов и Китая глубоко зависят друг от друга. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, следует диверсифицировать свои цепочки поставок, защищать технологические преимущества и инвестировать в промышленность, а не разрывать экономические связи.

Бернс отметил, что ни одна страна в мире не хочет оказаться во власти одного поставщика по вопросу импорта важнейших полезных ископаемых и технологий. «Решение заключается не в том, чтобы отделяться от экономики, подобной китайской, что было бы глупо, а в разумном снижении рисков и диверсификации», — сказал он.

Ранее между США и Китаем разгорелся скандал после того, как американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии. Он сообщил присутствовавшим, что Си «опозорился», потому что якобы не знал, что на китайском аэростате, сбитом над американской территорией в феврале, находилось шпионское оборудование «на два товарных вагона».

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