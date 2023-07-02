Глава ЦРУ назвал глупостью разделение экономик США и Китая

Глава ЦРУ Бернс заявил, что экономики США и Китая глубоко зависят друг от друга

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что экономики Соединенных Штатов и Китая глубоко зависят друг от друга. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, следует диверсифицировать свои цепочки поставок, защищать технологические преимущества и инвестировать в промышленность, а не разрывать экономические связи.

Бернс отметил, что ни одна страна в мире не хочет оказаться во власти одного поставщика по вопросу импорта важнейших полезных ископаемых и технологий. «Решение заключается не в том, чтобы отделяться от экономики, подобной китайской, что было бы глупо, а в разумном снижении рисков и диверсификации», — сказал он.

Ранее между США и Китаем разгорелся скандал после того, как американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии. Он сообщил присутствовавшим, что Си «опозорился», потому что якобы не знал, что на китайском аэростате, сбитом над американской территорией в феврале, находилось шпионское оборудование «на два товарных вагона».

