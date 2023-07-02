Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:56, 2 июля 2023Среда обитания

Москве предрекли 30-градусную жару

Центр «Фобос»: к концу первой недели июля воздух в Москве прогреется до 30 градусов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

К концу первой недели июля воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. Жару в Центральной России предрекли синоптики центра погоды «Фобос».

Всю неделю температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы макушки лета — погода будет довольной теплой и душной, отмечают специалисты. «При этом из-за сильного неравномерного прогрева подстилающей поверхности в небе время от времени будут возникать предвестники внутримассовых тепловых гроз — кучевые хлопьевидные и башенкообразные облака», — добавили синоптики.

Ночи будут теплыми — от плюс 13 до плюс 18 градусов Цельсия. Максимальная температура в начале недели будет держаться на уровне 22-27 градусов. В понедельник, пятницу и субботу есть высокая вероятность скоротечных дождей с грозами.

Ранее россиянам назвали способы защитить квартиру от жары. Один из самых простых и доступных — утром закрывать окна плотными шторами или жалюзи. Однако лучше, по словам экспертов, в этих целях использовать тонирующие и светоотражающие пленки — они не создают темноту, но отражают свет.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Вучич заявил о нежелании Сербии присоединяться к антироссийским санкциям

    Захарова заявила о разрушении мнимой толерантности во Франции

    Стало известно о сумме финансирования ЧВК «Вагнер» государством

    Вероятность распространения французских протестов в других странах оценили

    Путин напомнил Швеции о Петре I

    Украинские бойцы удивились выживаемости российских солдат в бою

    Москве предрекли 30-градусную жару

    Врач рассказал о бесполезности упражнений с обручем для тонкой талии

    На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

    В сети вспомнили о созданной 14 лет назад при участии Путина картине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости