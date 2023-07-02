Москве предрекли 30-градусную жару

Центр «Фобос»: к концу первой недели июля воздух в Москве прогреется до 30 градусов

К концу первой недели июля воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. Жару в Центральной России предрекли синоптики центра погоды «Фобос».

Всю неделю температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы макушки лета — погода будет довольной теплой и душной, отмечают специалисты. «При этом из-за сильного неравномерного прогрева подстилающей поверхности в небе время от времени будут возникать предвестники внутримассовых тепловых гроз — кучевые хлопьевидные и башенкообразные облака», — добавили синоптики.

Ночи будут теплыми — от плюс 13 до плюс 18 градусов Цельсия. Максимальная температура в начале недели будет держаться на уровне 22-27 градусов. В понедельник, пятницу и субботу есть высокая вероятность скоротечных дождей с грозами.

Ранее россиянам назвали способы защитить квартиру от жары. Один из самых простых и доступных — утром закрывать окна плотными шторами или жалюзи. Однако лучше, по словам экспертов, в этих целях использовать тонирующие и светоотражающие пленки — они не создают темноту, но отражают свет.