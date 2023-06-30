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16:25, 30 июня 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о способах защиты квартиры от жары

Эксперт Васильев: окна нужно закрыть плотными шторами для защиты квартиры от жары

Фото: Kate Darmody / Unsplash

В качестве способа защиты квартиры в период жары необходимо утром закрыть окна плотными шторами или жалюзи. Об этом россиянам рассказал строительный эксперт Федор Васильев, его слова приводит NEWS.ru.

«Если утром закрыть окна плотными шторами, жалюзи, то какое-то время эффект теплицы не возникнет от больших окон или лоджии. Но со временем любые шторы нагреются, в комнате станет душно», — объяснил эксперт. По словам Васильева, лучше использовать тонирующие и светоотражающие пленки — они не создают темноту, но отражают свет.

Также, чтобы наладить более прохладный климат в комнатах, можно распылить ледяную воду на шторы и открыть окна на ночь. Время от времени нужно увлажнять шторы из пульверизатора.

Ранее для спасения от жары в квартире россиянам посоветовали мыть полы холодной водой дважды в день. Чтобы уберечься от жары в квартире, специалисты рекомендуют соблюдать два главных правила — помешать проникновению в помещение солнечного тепла и максимально снизить нагрев жилья изнутри.

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    Нина Ташевская
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