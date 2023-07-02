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10:57, 2 июля 2023Россия

Комбат ДНР заявил о подготовке ВСУ к глубокому прорыву

Комбат ДНР Ходаковский заявил о подготовке ВСУ к попытке глубокого прорыва

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к очередной попытке глубокого прорыва российской обороны. Об этом заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

Согласно его данным, украинская армия сосредоточила около 40 батальонов на орехово-положском направлении и планирует «рвануть по вектору» Орехов — Токмак.

«Скорее всего, он (противник — прим. "Ленты.ру") продолжит тактику ползучего наступления ограниченными силами, пока не поймет, что создались благоприятные условия для введения в действие основных резервов, предназначенных для последующего броска вглубь наших территорий», — предположил автор публикации.

Ходаковский также допустил, что будет предпринята попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской атомной электростанции.

8 июня Ходаковский сообщал, что наступление ВСУ пошло не по плану: противник ломается и впадает в состояние фрустрации. Комбат пояснил, что украинская сторона «выдохлась, но поняла, что не совсем адекватно оценила готовность своих насильно отмобилизованных солдат».

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    Варвара Кошечкина
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