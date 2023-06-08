Комбат ДНР заявил о впадающих в состояние фрустрации ВСУ

Комбат ДНР Ходаковский заявил, что ВСУ при наступлении впадают в состоянии фрустрации

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошло не по плану: противник ломается и впадает в состояние фрустрации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, противник «перезагружается» и сейчас его действия можно назвать мелкой моторикой. Ходаковский пояснил, что украинская сторона «выдохлась, но поняла, что не совсем адекватно оценила готовность своих насильно отмобилизованных солдат».

«Стычки последних дней показали, что при упорстве с нашей стороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации: как же так, нам говорили, что "русня" сразу побежит, — а они стреляют, убивают нас... Что-то тут не совсем так, как нам обещали... », — пояснил комбат.

7 июня Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ поменяли тактику во время попыток штурма поселка Новодонецкое. По его словам, украинские войска отказались от массового использования тяжелой бронетехники и используют только легкобронированные машины и БТР.

Ранее первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что активное контрнаступление ВСУ начнется ко Дню России и будет охватывать период с 12 по 23 июня.

