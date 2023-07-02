В Британии разработали план действий по борьбе с инфляцией

FT: в британском Минфине разработали план действий по борьбе с инфляцией

Регулирующие органы Британии совместно с британским Минфином разработали план действий, который поможет бороться с инфляцией в стране. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление министра финансов страны Джереми Ханта.

«Я рад, что мы достигли договоренности с регулирующими органами о срочных действиях в тех областях, где потребители нуждаются в наибольшей поддержке, чтобы обеспечить справедливое обращение с ними», — подчеркнул глава Минфина.

По информации издания, особое внимание уделят процентным ставкам, которые выплачивают граждане. Также власти возьмут под контроль цены на топливо и продукты.

Ранее Джереми Хант заявил, что в ведомстве приняли жесткие решения, необходимые для борьбы с инфляцией — «врагом номер один, который делает всех беднее».