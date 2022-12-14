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10:23, 14 декабря 2022Мир

В Британии признали инфляцию «врагом номер один»

Глава Минфина Британии Хант признал инфляцию врагом номер один, который делает всех беднее

Фото: Henry Be / Unsplash

Инфляция и рост цен влияют на жизнь британского общества, признал глава Минфина Великобритании Джереми Хант. Его слова приводит Reuters.

«Я знаю, что многим сейчас тяжело, но жизненно важно, чтобы мы приняли жесткие решения, необходимые для борьбы с инфляцией — врагом номер один, который делает всех беднее. Если мы сделаем неправильный выбор сейчас, высокие цены сохранятся и продлят боль для миллионов жителей», — сказал он.

Глава ведомства также заявил, что осведомлен о трудностях семей и бизнеса в стране на фоне экономической ситуации.

Ранее стало известно, что инфляция стала поводом для многочисленных забастовок в стране, каких не наблюдали десятилетия. В частности, участники акций требуют от государства усилить поддержку в преддверии зимы.

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Анастасия Заикина
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