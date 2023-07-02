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01:53, 2 июля 2023Мир

Король Нидерландов извинился за роль страны в работорговле

Король Нидерландов Виллем-Александр извинился за роль страны в работорговле

Фото: Pool / Reuters

Король Нидерландов Виллем-Александр извинился за роль страны в работорговле и невмешательство предыдущих королей в происходящее. Об этом сообщает «Нидерландская телерадиовещательная корпорация» (NOS).

По его словам, из всех форм несвободы рабство является самым унизительным. Он добавил, что последствия все еще ощущаются, в том числе, из-за расизма.

По словам короля Нидерландов, лидеры страны и наместники колоний действовали в рамках того, что позволялось законами того времени. Однако Вторая мировая война показала, что «не всегда можно было прислушиваться к законам того времени», сказал он. Король добавил, что какой-то момент возникает моральный долг действовать.

В декабре 2022 года премьер Нидерландов Марк Рютте также извинился за роль его страны в рабовладении. Политик подчеркнул, что рабство должно быть «самым ясным образом» признано международным сообществом «преступлением против человечности». Он подтвердил планы создать образовательный фонд для распространение информации о проблеме рабства.

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    Марина Совина
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