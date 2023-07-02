Россиянин попытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети

Неизвестный пытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети в Кабардино-Балкарии

Житель Кабардино-Балкарии попытался сжечь несколько экземпляров Корана прямо в мечети. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля в поселке Чегем Второй. Неизвестный пробрался в местную мечеть, облил религиозную литературу бензином и поджег ее. В настоящее время с россиянином общается полиция.

Глава Чегемского района Юра Борсов в Telegram подчеркнул, что религиозной подоплеки в случившемся нет. «В настоящее время лицо, совершившее поджог, задержано и свой поступок объясняет призывами "внутреннего голоса"», — рассказал чиновник, добавив, что пожар в храме был оперативно потушен.

28 июня президент России Владимир Путин напомнил, что в стране неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других государств. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он заявил, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман.