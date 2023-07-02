В Британии заявили о проблеме ВСУ из-за российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Telegraph: ВСУ имеют проблемы на передовой из-за российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Россия наращивает применение смертоносного дрона-камикадзе «Ланцет», чтобы затормозить наступление Украины, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Как уточнило издание, бюджетный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) способен уничтожать технику, во много раз превышающую его размер и стоимость. Из-за него украинские военные имеют проблемы на передовой. «Наша разведка сообщает нам, что Россия начала больше инвестировать в производство этих беспилотников», — заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. Он отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) требуются средства борьбы с этими дронами.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» назвали одной из самых серьезных угроз для ВСУ. Данные дроны позволяют находить подходящие цели и наносить удары с высокой точностью. Оснащенный электродвигателем аппарат (12 килограммов) получил боевую часть весом три килограмма. При этом отмечалось, что «Ланцет» значительно дешевле машин из состава зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300, которые поражают дронами-камикадзе.