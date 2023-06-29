Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:44, 29 июня 2023Наука и техника

В США назвали «Ланцет» серьезной угрозой для ВСУ

19FortyFive: российский дрон-камикадзе «Ланцет» стал одной из самых серьезных угроз ВСУ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» стал одной из самых серьезных угроз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Применение беспилотников оценил обозреватель Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive.

Он отметил, что Россия больше внимания уделяет использованию дронов-камикадзе, которые позволяют находить подходящие цели и наносить удары с высокой точностью.

Автор подчеркнул, что «Ланцет», оцениваемый в 35 тысяч долларов, значительно дешевле машин из состава зенитных ракетных систем С-300, которые поражают дронами-камикадзе. Оснащенный электродвигателем аппарат, который весит 12 килограммов, получил боевую часть весом три килограмма.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

«Недорогой дрон-камикадзе "Ланцет" все чаще рассматривается как одна из самых серьезных угроз для украинских войск», — пишет Сучиу.

Ранее в июне издание The Drive писало, что украинскую систему противовоздушной обороны Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожили беспилотником «Ланцет».

В том же месяце представитель добровольческого проекта «Архангел» сообщил, что в России создан бюджетный аналог беспилотника «Ланцет» с дальностью полета до 25 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
    Песков прокомментировал решение Путина пообщаться с людьми в Дербенте
    Кремль описал общение Путина с жителями Дербента одним словом
    В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о Суровикине
    Задержание передававшего СБУ данные об участниках СВО шпиона попало на видео
    Пенсионерка чуть не попала под машину из-за агрессивных индеек
    В Госдуме отреагировали на сожжение Корана в Швеции
    Боец ВСУ рассказал историю о сдаче в плен Российской армии
    Глава офиса Зеленского обсудил боевые действия с помощником Байдена
    В ДНР назвали место базирования иностранных наемников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.