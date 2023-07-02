Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

В частности, в 22:05 был зафиксирован обстрел по направлению населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район). В 00:10 ВСУ выпустили

Как уточнили в ведомстве, в 22:05 был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район). Украинскими военными выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в 00:10 обстрелам подвергся Червоногвардейский район (населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка), ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также в 00:30 украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Орловка — город Донецк, выпущено шесть снарядов.

Вечером 1 июля ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку.