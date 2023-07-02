Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:05, 2 июля 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

В частности, в 22:05 был зафиксирован обстрел по направлению населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район). В 00:10 ВСУ выпустили

Как уточнили в ведомстве, в 22:05 был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район). Украинскими военными выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в 00:10 обстрелам подвергся Червоногвардейский район (населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка), ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также в 00:30 украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Орловка — город Донецк, выпущено шесть снарядов.

Вечером 1 июля ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск ограничил чтение постов в Twitter. Сколько публикаций в день смогут видеть пользователи?

    ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

    Король Нидерландов извинился за роль страны в работорговле

    В Британии разработали план действий по борьбе с инфляцией

    Будущий посол Германии назвал стороны центрального конфликта XXI века

    Байдена обвинили в нарушении Конституции США

    В России упали цены на новостройки впервые за год

    В Хорватии мужчина открыл огонь из автомата

    Арнольд Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим фильмом

    Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости