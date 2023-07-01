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22:55, 1 июля 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая и Горловка вечером 1 июля. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в 19:20 по Горловке было выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра. Также украинские военные выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой.

Спустя час был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район). В СЦКК уточнили, что ВСУ выпустили по нему семь снарядов калибра 155 миллиметров.

24 июня ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 45 минут. Обстрелы были зафиксированы по двум направлениям: в 17:40 по населенному пункту Уманское и в 18:25 — по Галицыновке.

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    Марина Совина
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