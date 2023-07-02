Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:56, 2 июля 2023Среда обитания

Климатолог назвал количество будущих климатических мигрантов

Климатолог Кокорин: к концу 21 века климатическими мигрантами станут треть населения Земли

Фото: Arouna Sissoko / Reuters

При наихудшем сценарии изменения климата к концу 21 века около трех миллиардов человек будут вынуждены сменить место жительства — то есть около трети населения планеты. Количество будущих климатических мигрантов назвал климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости.

По словам Кокорина, в лучшем случае — мигрантами станут 10 процентов землян. Климатолог отметил: чтобы избежать негативного сценария, власти стран должны достигнуть углеродной нейтральности.

Даже при благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды, подчеркнул специалист.

Ранее британские ученые из Университета Эксетера выяснили, что сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию, предполагаемое Парижским соглашением, не сможет спасти человечество от катастрофы.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск ограничил чтение постов в Twitter. Сколько публикаций в день смогут видеть пользователи?

    В Запорожье сообщили о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ

    США уличили в желании захватить венесуэльскую нефть

    Климатолог назвал количество будущих климатических мигрантов

    В Совфеде назвали причину Польши получить ядерное оружие США

    В Китае предупредили Евросоюз о расплате за действия НАТО против России

    В Госдуме оценили уровень ответственности заемщиков из новых регионов

    Российские военные нанесли удары по войскам ВСУ на южнодонецком направлении

    В Европарламенте назвали санкции ЕС оружием массового убийства

    Российские военные уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости