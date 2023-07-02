Климатолог назвал количество будущих климатических мигрантов

Климатолог Кокорин: к концу 21 века климатическими мигрантами станут треть населения Земли

При наихудшем сценарии изменения климата к концу 21 века около трех миллиардов человек будут вынуждены сменить место жительства — то есть около трети населения планеты. Количество будущих климатических мигрантов назвал климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости.

По словам Кокорина, в лучшем случае — мигрантами станут 10 процентов землян. Климатолог отметил: чтобы избежать негативного сценария, власти стран должны достигнуть углеродной нейтральности.

Даже при благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды, подчеркнул специалист.

Ранее британские ученые из Университета Эксетера выяснили, что сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию, предполагаемое Парижским соглашением, не сможет спасти человечество от катастрофы.