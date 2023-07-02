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13:53, 2 июля 2023Россия

Российские войска поразили военную технику ВСУ под Харьковом

Минобороны: российские войска поразили военную технику ВСУ в Харьковской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Российские военные в Харьковской области поразили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была доставлена из центральных и западных районов республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что уничтожение украинской техники произошло в районе населенных пунктов Балаклея и Чугуев, в местах разгрузки на железнодорожных станциях. Кроме того, в Донецкой народной республике (ДНР) в районе Александро-Шультино, Раздоловки и Веселого повреждены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Российская армия также с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразила 79 артиллерийских подразделений ВСУ в 108 районах.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ полностью уничтожили ВСУ на херсонском направлении у Антоновского моста. Кроме того, за сутки там поразили 20 бойцов украинской армии, два автомобиля и две гаубицы М777, произведенные в США.

Также стало известно, что украинская армия продолжила наступление на трех направлениях: донецком, краснолиманском и южнодонецком. При этом на донецком направлении российским военным удалось отразить 11 атак противника.

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    Елена Апазиди
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