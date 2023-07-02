Минобороны заявило об уничтожении диверсантов ВСУ в районе Антоновского моста

ВС России полностью уничтожили подразделения ВСУ, высадившиеся на острове Антоновский

Российские военные полностью уничтожили украинские подразделения, которые пытались высадиться на острове Антоновский. Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, украинских диверсантов уничтожили на херсонском направлении в районе Антоновского моста. Конашенков также отметил, за минувшие сутки было ликвидировано до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, поражены еще два автомобиля и две гаубицы М777 производства США.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.