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08:48, 1 июля 2023Бывший СССР

В Херсоне сообщили о полной зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ

Сальдо: военные окончательно зачистили территорию от ВСУ у Антоновского моста под Херсоном

Фото: Reuters

Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста под Херсоном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Все, никаких плацдармов на левом берегу нет», — заявил он. Чиновник предупредил, что в случае повторных вылазок украинские военные также получат отпор, но в еще большем масштабе.

Сальдо рассказал, что бойцы ночью на лодках подобрались с тыла к опорному пункту и гостинице, где засели украинские военные. Не ожидавший атаки противник был разгромлен. В операции участвовали военнослужащие отряда «ШТОРМ», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России.

30 июня Сальдо сообщил, что российские силы нанесли удар по бойцам ВСУ у Антоновского моста. «Нанесен удар ракетой комплекса "Искандер": 30 боевиков убиты, еще с десяток покалечены», — написал он.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ удалось закрепиться в районе моста на левом берегу Днепра. По его словам, российским военным пришлось отойти из-за активной работы украинской артиллерии.

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    Марина Совина
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