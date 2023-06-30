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15:33, 30 июня 2023Бывший СССР

Сальдо сообщил об ударе российских сил по бойцам ВСУ у Антоновского моста

Сальдо: российские силы уничтожили 30 бойцов ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Российские силы нанесли удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооруженных формирований. Сегодня нанесен удар ракетой комплекса "Искандер": 30 боевиков убиты, еще с десяток покалечены», — написал он.

Сальдо добавил, что по оставшимся украинским военным, которые «прячутся по дачам» по обе стороны моста, работает артиллерия. После этого, как уточнил врио губернатора, спецназом «Днепра» будет проведена окончательная зачистка.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили лодки с 30 солдатами ВСУ. Они, как рассказал Сальдо, планировали высадиться у Антоновского моста, на левом берегу Днепра.

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    Варвара Кошечкина
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