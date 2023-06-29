Стало известно об уничтожении лодок с украинскими солдатами у Антоновского моста

Глава Херсонской области Сальдо: ВС РФ уничтожили лодки с бойцами ВСУ у Антоновского моста

Российские военные артиллерийским огнем уничтожили шесть лодок с 30 бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались высадиться на левом берегу Днепра у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил врио главы нового российского региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Он также рассказал, что российские части поразили иную лодку, на которой солдаты ВСУ пытались эвакуироваться на подконтрольный Украине правый берег реки.

На самом же правом берегу российским военным удалось разбить готовящийся к переправе отряд ВСУ и три артиллерийские позиции, с которых ВСУ вели огонь по левому берегу.

Ранее начальник штаба полка Российской армии с позывным Белый рассказал, что военные выбивают остатки десантных отрядов ВСУ из-под Антоновского моста в районе города Алешки в Херсонской области.