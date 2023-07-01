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09:26, 1 июля 2023Бывший СССР

Удар российского «Искандера» по ВСУ под Антоновским мостом попал на видео

Сальдо показал на видео удар «Искандера» по украинским военным под Антоновским мостом

Удар российского ракетного комплекса «Искандера» по ВСУ, находившимся в тот момент под Антоновским мостом в Херсонской области, попал на видео. Запись показал временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram.

О том, что российские силы нанесли удар по украинским военным вблизи Антоновского моста в Херсонской области, стало известно 30 июня.

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