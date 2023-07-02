Минобороны РФ заявило о росте числа нарушений со стороны коалиции США в Сирии

Минобороны РФ заявило о росте количества нарушений со стороны коалиции США в Сирии

Минобороны РФ за июнь зафиксировало 315 случаев нарушений в Сирии, связанных с полетами американских беспилотников и авиации. Ведомство заявило о существенном росте числа нарушений протоколов деконфликтации, пишет «Коммерсантъ».

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что нарушения носят целенаправленный и систематический характер.

Кроме того, нарушения зафиксированы в том числе на фоне мятежа частной военной компании «Вагнер» в России. В Сирии, по информации СМИ, продолжают работать бойцы ЧВК.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров уличил США в создании армии из боевиков ИГИЛ. «Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране», — сказал он.

