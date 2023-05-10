Лавров уличил США в создании армии из боевиков ИГИЛ

Глава МИД РФ Лавров: США создают «Армию свободной Сирии» из боевиков ИГИЛ

США начали создание «Армию свободной Сирии» из бывших боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) ради борьбы с правительственными силами Сирийской Арабской Республики (САР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране», — сказал Лавров на встрече со своими коллегами из Ирана, Сирии и Турции.

По словам российского министра, американцы планируют в новое вооруженное формирование также включить членов других террористических организаций и представителей местных арабских племен.

Ранее сообщалось, что военные США перевозят боевиков «Исламского государства» из тюрем ополченцев на незаконные американские базы в Сирии. Террористов забирали на военных вертолетах и доставляли на объекты в городе Шаддади, а также в районе месторождения Эль-Омар для проведения дальнейшей боевой подготовки.