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12:16, 10 мая 2023Мир

Лавров уличил США в создании армии из боевиков ИГИЛ

Глава МИД РФ Лавров: США создают «Армию свободной Сирии» из боевиков ИГИЛ

Фото: Reuters

США начали создание «Армию свободной Сирии» из бывших боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) ради борьбы с правительственными силами Сирийской Арабской Республики (САР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране», — сказал Лавров на встрече со своими коллегами из Ирана, Сирии и Турции.

По словам российского министра, американцы планируют в новое вооруженное формирование также включить членов других террористических организаций и представителей местных арабских племен.

Ранее сообщалось, что военные США перевозят боевиков «Исламского государства» из тюрем ополченцев на незаконные американские базы в Сирии. Террористов забирали на военных вертолетах и доставляли на объекты в городе Шаддади, а также в районе месторождения Эль-Омар для проведения дальнейшей боевой подготовки.

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Глеб Бажуткин
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